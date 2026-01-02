"Я стал опытнее, прошёл через многое, сыграл большое количество матчей. Теперь лучше знаю, как действовать в разных игровых ситуациях, потому что они повторяются из матча в матч", - приводит слова Агкацева "Чемпионат".
В текущем сезоне Станислав Агкацев провел за "Краснодар" во всех турнирах 20 матчей, пропустил 14 мячей и сохранил ворота "сухими" в девяти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего голкипера в 10 миллионов евро.
По итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами России. Агкацев был признан лучшим голкипером Российской Премьер-Лиши.
Агкацев рассказал, в чем он стал сильнее за прошедший год
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев рассказал, как улучшилась его игра в 2025 году.
Фото: ФК "Краснодар"