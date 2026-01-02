"Что можно пожелать "Зениту" в новом году? Попробовать стать чемпионами РПЛ. Лигу чемпионов вряд ли возьмут. Можно было пожелать "Зениту" выйти из группы ЛЧ, но его там просто нет. Здесь выиграть чемпионат — другого нет", - цитирует Канищева "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/25 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, до этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
После 18 сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл.
Канищев: вряд ли "Зенит" выиграет Лигу чемпионов в новом году
Экс-игрок "Зенита" Александр Канищев рассказал, чего бы он хотел пожелать сине-бело-голубым в 2026 году.
Фото: ФК "Зенит"