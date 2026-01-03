Кирьяков – о поведении Талалаева: он умный парень, сделает выводы

"Талалаев под давлением, он вышел на новый для себя уровень. Зная Андрея, у него и раньше, в Первой лиге, такие ситуации возникали. Он не раз и не два приглашался на КДК. Он учится и не так быстро, если не ошибаюсь, он дважды вылетал со своими командами из Премьер-Лиги. Он умный парень, сделает выводы и в дальнейшем таких моментов будет меньше или вообще не будет", — приводит слова Кирьякова "РБ Спорт".
Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с сентября 2024 года. Под его руководством по итогам сезона-2024/25 калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и вышли в РПЛ.
После 18-ти туров нынешнего сезона команда Талалаева заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. У действующего чемпиона страны "Краснодара" – 40 очков и текущее первое место.
Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением об эмоциональном поведении главного наставника "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: "Матч ТВ"