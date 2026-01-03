Чемпионат России-2026/27 начнется 31 июля – "СЭ"

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, первая часть следующего сезона начнется 31 июля и завершится 13 декабря. Отмечается, что эти даты указаны в календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий РФС на 2026 год, который утвержден исполкомом РФС.
Также известно, что первый матч Кубка России следующего сезона состоится 21 июля. Игра за Суперкубок страны запланирована на 25 июля.
Клубы Российской Премьер-Лиги ушли на зимнюю паузу в чемпионате с 8 декабря 2025 года. Сезон-2025/26 возобновится 27 февраля 2026. В этот день "Зенит" на своем поле примет "Балтику" в матче 19-го тура РПЛ.
На данный момент турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион России "Краснодар" с 40 очками. На втором месте с отрывом в одно очко идет "Зенит". Тройку лидеров замыкает "Локомотив" (37 очков).
Фото: "Матч ТВ"