В Душанбе простились с экс-игроком "Спартака" и "Локомотива" Мухамадиевым

"Проститься с Мухамадиевым пришло более сотни человек, в том числе представители душанбинского футбольного клуба "Истиклол", главным тренером которого он был ранее, и посольства Турции. Дипломаты прислали траурный венок от имени дипмиссии", – говорится в сообщении ТАСС.
Церемония прощания с экс-футболистом прошла на кладбище Лучоб в Душанбе. О смерти Мухсина Мухамадиева стало известно 1 января. Он скончался в возрасте 59-ти лет. За время спортивной карьеры Мухамадиев играл в составе "Памира", "Спартака", "Локомотива", "Торпедо", "Шинника", турецкого "Анкарагюджю" и венской "Аустрии".
В 1994 году вместе со "Спартаком" Мухамадиев выиграл чемпионат России. После завершения карьеры игрока он стал спортивным директором "Рубина". При нем казанский клуб дважды становился чемпионом страны, а также завоёвывал Кубок и Суперкубок России. В роли главного тренера Мухамадиев дважды привел к чемпионству "Истиклол" из Таджикистана.