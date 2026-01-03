Петржела сделал пожелание российскому футболу: чтобы наступил мир, и все это закончилось

"Что бы я ни пожелал, все равно никто из российских клубов не сможет играть в Европе, а сборная на ЧМ и Евро. Пока идет СВО, это невозможно. Мне очень жалко, что российского футбола нет в Европе. Поэтому что я могу пожелать? Чтобы наступил мир, и все это закончилось. Это мое самое главное желание!" — приводит слова Петржелы Sport24.
Российские футбольные клубы и сборная отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Национальная команда проводит только товарищеские матчи. В 2025 году подопечные Валерия Карпина провели 10 встреч: с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
В декабре президент РФС Александр Дюков выразил надежду на то, что российские футболисты в скором времени смогут вернуться на международную арену в связи с рекомендациями МОК. По словам Дюкова, вопрос допуска может быть рассмотрен в 2026 году.
Фото: ФК "Зенит"