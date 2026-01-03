Мостовой – о Карседо в "Спартаке": приходят, зарабатывают и уходят. Сколько уже таких было?

"Назначение Карседо главным тренером "Спартака" — это не гарантия успеха. Получится, здорово. Не получится, ничего страшного. Сколько уже таких было в 21 веке? Люди приходят, зарабатывают и уходят. Одно жалко, что такие выдающиеся люди как Мостовой, Шалимов, Юран, и другие, так и остаются не у дел", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что испанский специалист может возглавить красно-белых уже на следующей неделе. 52-летний Хуан Карлос Карседо на данный момент является главным тренером кипрского "Пафоса". Ранее он уже работал в "Спартаке": в 2012 году Карседо был помощником Унаи Эмери.
В ноябре 2025 года "Спартак" покинул Деян Станкович, который занимал должность главного тренера с лета 2024. На данный момент исполняющим обязанности назначен Вадим Романов. Красно-белые завершили первую часть сезона РПЛ на шестом месте в турнирной таблице. В их активе 29 очков после 18-ти туров.
