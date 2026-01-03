Аленичев: Тюкавин - один из лучших нападающих в России

- Хотелось бы, чтобы Тюкавин набрал оптимальную форму. На мой взгляд, он один из лучших нападающих в России. После травмы должен оправиться и набрать хорошую форму, - сказал Аленичев "Чемпионату".
Напомним, что в марте 2025 года форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Россиянин вернулся на поле в сентябре прошлого года.
Всего в текущем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.
Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался об игре нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: "Чемпионат"