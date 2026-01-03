Мостовой: "Спартак" должен быть в тройке лидеров РПЛ

- Для меня "Спартак" должен быть в тройке лидеров РПЛ – обязательно и однозначно. Думаю, что он там и должен быть. Надеюсь, что будет, - сказал Мостовой "Чемпионату".
На данный момент исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" назначен Вадим Романов. После первого круга красно-белые располагаются на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о положении московского "Спартака" в турнирной таблице.
Фото: ФК "Спартак"