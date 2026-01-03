- . У нас с "Локомотивом" есть договорённость, что мы ничего не комментируем, пока решение по Баринову не будет принято. Думаю, через пару дней что-то станет ясно, - сказал Кузьмичев "Чемпионату".
По информации источника, "армейцы" предложили за Баринова около 500 тысяч евро, что не устроило "железнодорожников". "Локомотив" рассчитывает на своего капитана в весенней части сезона.
Ранее, 3 декабря, в СМИ появилась информация о том, что воспитанник и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отклонил финальное предложение московского клуба по продлению контракта и перейдет в ЦСКА.
Нынешнее соглашение 29-летнего хавбека с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне Баринов провел 24 матча, забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.
Агент Баринова рассказал о переговорах с ЦСКА
Агент капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"