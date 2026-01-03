Бушманов: надеюсь, у Карседо все получится в "Спартаке"

- Надеюсь, у Карседо все получится в "Спартаке". В любом случае во второй части чемпионата красно?белые должны бороться за победу в каждом матче, - сказал Бушманов "РБ Спорт".
На данный момент исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" назначен Вадим Романов. После первого круга красно-белые располагаются на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах.
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о возможном назначении Хуана Карседо на пост главного тренера красно?белых.
Фото: ФК "Пафос"