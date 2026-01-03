- Кордоба — лучший нападающий в РПЛ, причем с отрывом. То, что он делает на поле — фантастика. Пока равных ему нет, - сказал Газизов "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 результативных передач.
По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России. Кордоба был признан лучшим игроком чемпионата страны.
Газизов оценил игру Кордобы
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался об игре нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"