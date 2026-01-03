- Меня очаровывает игра "Балтики". Команда состоит из игроков Первой лиги, но они выросли все вместе. Это пример успешной работы тренера. "Балтика" не поборется за золото, но будет в топ-5, - сказал Непомнящий Metaratings.
Напомним, с 2024 года Андрей Талалаев возглавляет "Балтику". Под его руководством калининградцы выиграли Первую Лигу в сезоне-2024/2025. На данный момент "Балтика" занимает пятое место в РПЛ, набрав 35 баллов в 18-ти сыгранным матчах.
Непомнящий оценил игру "Балтики"
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал выступление калининградской "Балтики" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Балтика"