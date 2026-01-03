Данни назвал лучшего форварда в РПЛ

Бывший игрок "Зенита" Мигель Данни назвал нападающего "Балтики" Брайана Хиля лучшим форвардом в России.
Фото: ФК "Балтика"
- Лучшим нападающим является Брайан Хиль из "Балтики". У него уже десять голов за одну эту команду. Хоть это и не большой клуб в России, но они проводят очень хороший сезон, - сказал Данни Sport24.

Брайан Хиль в текущем сезоне отметился десятью забитыми мячами и отдал одну голевую передачу за "Балтику". На данный момент форвард является лучшим бомбардиром команды. Его контракт с калининградцами рассчитан до мая 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро.

