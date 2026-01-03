Писарев рассказал, кто из российских игроков мог бы заиграть в "МЮ"

- Может, Батраков бы заиграл. Кисляк бы заиграл. А почему нет, какой "Манчестер" сейчас. Там тоже не боги горшки обжигают, - сказал Писарев "РБ Спорт".
Алексею Батракову 20 лет. Он является полузащитником "Локомотива" и лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент с 11 забитыми голами. 20-летний Матвей Кисляк выступает за ЦСКА. В нынешнем сезоне он записал на свой счет 5 голов и 4 результативные передачи.
Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением, кто из российских игроков мог бы заиграть в "МЮ".
Фото: ФК "Локомотив"