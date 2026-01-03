Писарев рассказал, кто из российских игроков мог бы заиграть в "МЮ"

Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением, кто из российских игроков мог бы заиграть в "МЮ".
Фото: ФК "Локомотив"
- Может, Батраков бы заиграл. Кисляк бы заиграл. А почему нет, какой "Манчестер" сейчас. Там тоже не боги горшки обжигают, - сказал Писарев "РБ Спорт".


Алексею Батракову 20 лет. Он является полузащитником "Локомотива" и лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент с 11 забитыми голами. 20-летний Матвей Кисляк выступает за ЦСКА. В нынешнем сезоне он записал на свой счет 5 голов и 4 результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится