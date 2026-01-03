По словам экс-футболиста, несмотря на текущее положение в таблице, "красно-белые" сохраняют шансы на борьбу за высокие места. Ковтун отметил, что отставание от лидирующей группы не является критическим, а оставшиеся 12 туров позволяют команде значительно улучшить результаты.
- Если будет назначен сильный тренер, "Спартак" вполне может побороться за победу в чемпионате. Такой вариант исключать нельзя. Это реальный претендент и на топ-3, и на "золото". При этом любому специалисту, который возглавит "Спартак", будет непросто закрепиться в клубе, - цитирует Ковтуна Metaratings.ru.
На данный момент "Спартак" располагается на шестой строчке РПЛ, имея в активе 29 очков. Москвичи отстают от занимающего третье место "Локомотива" на восемь баллов, а от лидирующего "Краснодара" - на 11.
Первый матч после зимней паузы "красно-белые" проведут на выезде против "Сочи". Встреча состоится 1 марта и начнётся в 16:30 по московскому времени.
Ковтун: "Спартак" вполне может побороться за победу в РПЛ
Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун поделился мнением о перспективах московского клуба в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"