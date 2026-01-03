56-летний специалист остаётся без команды после ухода из турецкого "Серикспора" в конце октября 2025 года. По словам Юрана, в настоящий момент он не ведёт предметных переговоров и не спешит с поиском нового места работы.
- Пока еще никаких конкретных предложений мне не было. На данный момент я просто спокойно отдыхаю на новогодних праздниках. Больше нечего сказать на эту тему, - цитирует Юрана "РБ Спорт".
В России Юран ранее работал с рядом клубов, среди которых "Пари НН", "Химки" и некоторые другие команды.
Юран рассказал об отсутствии предложений от клубов
Фото: ФК "Химки"