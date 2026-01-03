Черчесов: вы давно не смотрели в мой словарь, не люблю слово "проблема"

Специалист обратил внимание на нехватку ярких иностранных игроков в РПЛ, а также отдельно затронул тему судейства.
- Главная проблема российского футбола? Вы, наверное, давно не смотрели в мой словарь. Я не понимаю и не люблю слово "проблема". Согласитесь, что к нам реже едут футбольные звёздочки. Прибавить можно во всём. Нужно не переживать, а работать. Доверять своим игрокам. Судьи должны выйти на другой уровень. Просто у меня такое чувство, что они всё время переживают о чём-то, пока идёт каждый матч, - передаёт слова тренера Metaratings.ru.
"Краснодар" с 40 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Вплотную за ним идёт "Зенит", набравший 39 баллов. Далее располагаются "Локомотив" (37), ЦСКА (36), "Балтика" (35) и "Спартак" (29). Чемпионат возобновится в конце февраля.
Наставник "Ахмата" Станислав Черчесов поделился своим взглядом на текущее состояние российского футбола.
Фото: ФК "Ахмат"