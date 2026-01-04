- Ну, однозначно Батраков. Для меня он номер один. Если говорить о других футболистах, то игру "Краснодара" во многом определяют Сперцян и Кордоба, - цитирует Граната "Советский спорт".
В нынешнем сезоне РПЛ Батраков провёл 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Сперцян за 18 игр записал на свой счёт восемь голов и 12 ассистов. Нападающий Джон Кордоба в 16 встречах отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
В таблице РПЛ на первой позиции идет "Краснодар" с 40 баллами в активе. В тройку также входят "Зенит", набравший 39 очков, и "Локомотив", у которого 37 баллов.
Гранат выделил тройку сильнейших футболистов РПЛ
Экс-игрок "Спартака" Владимир Гранат поделился своим мнением о самых сильных футболистах текущего розыгрыша РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"