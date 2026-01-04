По данным источника, опорный полузащитник Кевин Ленини рассматривает вариант с уходом из "Краснодара", так как недоволен своим игровым временем.
Сообщается, что 28-летний хавбек хочет играть больше, чтобы попасть в состав сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026.
Ленини выступает за "Краснодар" с 2022 года. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2027-го. В этом сезоне игрок принял участие в 25 матчах за "быков", проведя на поле 475 минут, и отметился забитым голом.
Источник: Legalbet
Полузащитник "Краснодара" может покинуть клуб зимой
Краснодарцы могут потерять своего игрока в это трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"