Полузащитник "Краснодара" может покинуть клуб зимой

Краснодарцы могут потерять своего игрока в это трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
По данным источника, опорный полузащитник Кевин Ленини рассматривает вариант с уходом из "Краснодара", так как недоволен своим игровым временем.

Сообщается, что 28-летний хавбек хочет играть больше, чтобы попасть в состав сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026.

Ленини выступает за "Краснодар" с 2022 года. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2027-го. В этом сезоне игрок принял участие в 25 матчах за "быков", проведя на поле 475 минут, и отметился забитым голом.

Источник: Legalbet

