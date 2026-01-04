Гришин - о ЦСКА: разочаровали те трансферы, которые не выходят на поле

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о кадровой ситуации в московском клубе, отметив, что летнее усиление команды не принесло ожидаемого эффекта.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам эксперта, часть новичков так и не смогла навязать конкуренцию игрокам основного состава, из-за чего тренерский штаб вынужден обходиться ограниченной обоймой футболистов.

- Разочаровали те трансферы, которые не выходят на поле. Пока я не вижу альтернативы тому составу, который играет все матчи. А играют практически 12 человек, - цитирует Гришина "Чемпионат".

На данный момент команда Фабио Челестини занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 36 очков по итогам 18 туров. В зимнее трансферное окно ЦСКА уже оформил первое подписание, заключив контракт с Максимом Вороновым, ранее выступавшим за "Урал".

