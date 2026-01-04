По мнению Мамаева, результаты команды нельзя считать случайными - они стали следствием системной работы всей команды.
- Вообще никто не мог предположить, что к зимней паузе они будут так высоко. Их результат – не стечение обстоятельств, а большая работа, проделанная тренерским штабом и футболистами, - передаёт слова Мамаева Sport24.
Напомним, "Балтика" в прошлом сезоне выиграла Первую лигу и напрямую вышла в РПЛ. В элитном дивизионе калининградцы в первой части сезона набрали 35 баллов и идут на пятой позиции, отставая на пять очков от первой строчки.
На данный момент чемпионат России находится на зимней паузе. В первом матче после возобновления турнира "Балтика" в гостях сыграет против "Зенита", который идёт на втором месте в таблице. Поединок запланирован на 27 февраля.
Мамаев - о "Балтике": их результат - не стечение обстоятельств
Экс-игрок "Краснодара" Павел Мамаев высказался о выступлении "Балтики" в 2025 году, назвав калининградский клуб главным открытием сезона.
Фото: ФК "Балтика"