По словам Колоскова, команда ещё не прошла полноценный цикл подготовки под руководством нового наставника.
- Лично для меня "Динамо" Гусева - загадка, потому что мы его ещё не видели в полной мере. Многие компоненты за эти два месяца можно подтянуть, поправить, внедрить что-то новое. Надеюсь, что у Гусева всё это получится сделать, - передаёт слова Колоскова "РБ Спорт".
Столичная команда имеет в активе после 18 туров 21 балл и идёт на десятой строчке в чемпионате. В первом матче после паузы коллектив Гусева примет "Крылья Советов", поединок пройдёт 1 марта.
Напомним, в декабре прошлого года руководство москвичей назначило Ролана Гусева главным тренером команды до конца сезона.
Колосков оценил перспективы "Динамо" при Гусеве
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о перспективах московского "Динамо" после назначения Ролана Гусева на пост наставника, подчеркнув, что пока оценивать работу специалиста преждевременно.
Фото: ФК "Динамо"