По мнению бывшего футболиста, нынешнее место "Динамо" не соответствует уровню состава, а решающую роль в дальнейших результатах сыграет работа тренерского штаба в зимний перерыв.
- Ниже уже тяжело с такой командой занять. Всё покажет, как он поработает с командой в зимнюю паузу. "Динамо" в шестёрке должно быть по-любому, хоть и был потерян старт чемпионата, и сейчас будет тяжело выправить ситуацию, - передаёт слова Булыкина "Советский спорт".
В текущем сезоне РПЛ "Динамо" набрало 21 очко и на данный момент занимает 10-е место в чемпионате России. В первом матче после возобновления РПЛ динамовцы дома примут "Крылья Советов", встреча пройдёт 1 марта.
Экс-игрок "Динамо" верит в улучшение результатов команды при Гусеве
Фото: ФК "Динамо"