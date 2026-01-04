Бывший наставник "Спартака" назвал лучших российских футболистов в 2025 году

Экс-наставник "Спартак" Дмитрий Аленичев подвёл итоги 2025 года и назвал лучших игроков игроков среди россиян.
По его мнению, в число сильнейших входят Кирилл Глебов и Матвей Кисляк из ЦСКА, Максим Глушенков из "Зенита", а также полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков. При этом именно игрок "железнодорожников", по словам Аленичева, заслуживает звания лучшего футболиста года среди россиян.

- Батраков – главное открытие. Парень заслуживает звания лучшего футболиста на данный момент из российских игроков, - цитирует Аленичева "Чемпионат".

В текущем сезоне 20-летний хавбек "Локомотива" принял участие в 23 поединках. На его счету 15 забитых мячей и шесть ассистов на партнёров.

