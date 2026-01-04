Ловчев назвал два клуба РПЛ, которые разочаровали в 2025 году

"Главное разочарование года — "Спартак" и "Динамо". Было затрачено много [ресурсов], а результата нет", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
По итогам 18 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками. Столичное "Динамо" занимает десятое место с 21 баллом в своем активе.
По итогам сезона-2024/25 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ, бело-голубые - пятое.
Фото: ФК "Динамо"