"В чем проблема - сказать сложно". Герус назвал главное разочарование 2025 года

"Кто разочаровал в 2025 году? "Спартак". Хороший состав, был тренер с харизмой. Но в чем проблема, сказать сложно", - цитирует Геруса "Матч ТВ"."Матч ТВ"
После 18 сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
В ноябре красно-белые объявили об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сообщалось, что новым главным тренером команды станет Хуан Карлос Карседо, который занимает аналогичный пост в кипрском "Пафосе".
Фото: ФК "Спартак"