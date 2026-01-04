"Я объяснил Дзюбе, что он нужен нам в качестве игрока основы, а не как резерв. Я даю ему возможность играть — это важно. Мы быстро нашли общий язык. Дзюба — профессионал в высшей степени: относился к тренировке как к серьезной работе, пахал сам и заставлял это делать всех вокруг, хотя еще был пацаном", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".
Артем Дзюба перешел в "Томь" из московского "Спартака" на правах аренды в августе 2009 года. В составе "Томи" форвард вышел на поле в 35 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 14 забитых мячей и 8 голевых передач.
На данный момент Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон". В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Контракт 37-летнего нападающего с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
"Пахал сам и заставлял это делать всех, хотя еще был пацаном". Экс-тренер "Томи" - о Дзюбе
Экс-тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал о работе с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Томь"