"К сожалению, тема эта не новая. Помню, с каким возмущением о ней говорил еще Бесков. Хотя в те времена то, когда игроки прикидывались жертвой грубости соперника, было у нас еще редкостью. А сейчас подобное кривлянье, пришедшее к нам из Европы, расцвело пышным цветом. И это действительно серьезная проблема, которую стараются не замечать", - цитирует Романцева "СЭ".
Олег Романцев выступал за московский "Спартак" с 1976 по 1983 год. После завершения карьеры профессионального футболиста Олег Иванович стал главным тренером "Красной Пресни". С 1989 по 1995 год он был главным тренером красно-белых, с 1993 по 2002 год - президентом клуба. Также специалист вновь вернулся на пост главного тренера команды в 1997 году и проработал до 2003 года.
Ранее предлагалось ввести в футболе "чистое время", а также оставлять футболистов, которым понадобилась медицинская помощь, за полем на две минуты.
"Кривлянье, пришедшее к нам из Европы". Бывший тренер "Спартака" назвал проблему современного футбола
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о симуляциях в российском футболе.
Фото: ФК "Спартак"