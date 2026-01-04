"Если Костя по весне наберет форму, то "Динамо" вполне сможет побороться за победу в Кубке России. Равных Тюкавину в РПЛ нет, когда он форме. С ним команда играет намного увереннее, чем без него на поле. Даже по осени не в оптимальной форме он приносил пользу "Динамо". Ждем привычного Костю", — сказал Силкин.
В марте 2025 года Константин Тюкавин получил тяжелую травму и перенес операцию на крестообразных связках колена.
В текущем сезоне 23-летний форвард принял участие в 15 матчах за бело-голубых в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 4 забитых гола и 4 голевые передачи.
Сергей Силкин: Когда Тюкавин в форме, равных в РПЛ ему нет
Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info высказался об игре нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва