"Самой сильной и стабильной командой стал "Краснодар". Там сохранили костяк коллектива, игру. "Краснодар" сейчас по праву находится на первой строчке турнирной таблицы", — передает слова Гладилина "Чемпионат".
В сезоне 2024/2025 "Краснодар" впервые в своей истории выиграл РПЛ. По итогам 18 туров текущего сезона команда с 40 очками лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги.
В 19 туре "Краснодар" сыграет дома с "Ростовом" (11-е место, 21 очко). Встреча состоится 28 февраля.
Гладилин назвал "Краснодар" самой сильной командой РПЛ
Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин выделил самую сильную команду Российской Премьер-Лиги на данный момент.
Фото: ФК "Краснодар"