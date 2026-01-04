Агент защитника "Локомотива" исключил трансфер игрока зимой

Агент защитника "Локомотива" Сесара Монтеса Серхио Визуете высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сесар счастлив в России, у него все хорошо. Зимний трансфер в другой клуб исключен", - передает слова агента "РБ Спорт".

Сесер Монтес играет за "Локомотив" с 2024 года. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2029 года. В этом сезоне футюолист сборной Мексики провел в составе "железнодорожников" 19 матчей, забил один гол и отдал голевую передачу. Transfermarkt оценивает 28-летнего центрального защитника в 7 млн евро.

