Таранов высказался о тренерских перестановках в "Динамо"

"Им, конечно, нужно определиться с тренером. Эти качели — оставлять Гусева или брать кого-то нового, уход Карпина — всё это по-любому сказывалось на команде и на результатах. Нужно выстроить чёткий план действий, и только тогда можно будет о чём-то говорить", - цитирует Таранова "Советский Спорт".
Напомним, что в июне 2025 года московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, в ноябре специалист объявил об уходе в отставку. На данный момент Карпин продолжает работу в сборной России.
В декабре прошлого года бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, контракт заключен до конца текущего сезона. После 18 сыгранных туров "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.
Фото: ФК "Динамо"