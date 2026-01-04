Карседо: сложно объяснить всему миру мое решение

В прессе ранее была информация, что экс-ассистент Унаи Эмери станет новым наставником "Спартака". Ожидается, что трудовой договор тренера с московским клубом будет рассчитано до 2028 года.
- Сложно объяснить всему миру мое решение. Думаю, это решение - лучшее для меня и моей семьи, – цитирует Карседо philenews.com.
Напомним, в ноябре 2025 года "красно-белые" объявили об отставке Деяна Станковича. С того момента командой руководил Вадим Романов.
"Спартак" имеет в своем активе 29 баллов и идёт шестым в чемпионате. В первом матче после возобновления РПЛ столичная команда сыграет против "Сочи", поединок запланирован на 1 марта.
Испанский тренер Хуан Карлос Карседо прокомментировал своё решение покинуть кипрский "Пафос" и продолжить карьеру в России.
