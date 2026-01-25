Экс-футболист считает, что даже при серьёзном отставании от лидера шансы у команды ещё остаются.
- Отставание от первого места 11 очков, но они отыгрываются. "Красно-белые" могут подняться выше. С чемпионством ещё ничего не решено. Впереди 12 матчей, - передаёт слова Ещенко Legalbet.
Перед зимней паузой "Спартак" набрал 29 очков в 18 турах и занимает шестое место в чемпионате России. Первый матч после перерыва красно-белые проведут в гостях против "Сочи".
Ещенко считает, что "Спартак" ещё может вернуться в борьбу за титул
Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о перспективах красно-белых в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"