Ещенко считает, что "Спартак" ещё может вернуться в борьбу за титул

Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о перспективах красно-белых в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Экс-футболист считает, что даже при серьёзном отставании от лидера шансы у команды ещё остаются.

- Отставание от первого места 11 очков, но они отыгрываются. "Красно-белые" могут подняться выше. С чемпионством ещё ничего не решено. Впереди 12 матчей, - передаёт слова Ещенко Legalbet.

Перед зимней паузой "Спартак" набрал 29 очков в 18 турах и занимает шестое место в чемпионате России. Первый матч после перерыва красно-белые проведут в гостях против "Сочи".

