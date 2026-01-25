Матчи Скрыть

Наумов - о будущем Воробьёва: не советую ему переходить в "Зенит"

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном интересе "Зенита" к нападающему Дмитрию Воробьёву.
Фото: ФК "Локомотив"
Он считает, что форварду не стоит менять московский клуб на петербургский.

- Я Воробьёву вообще не советую уходить в "Зенит". Он очень много потеряет, если туда уйдет. У него там не будет столько же игровой практики как в "Локомотиве". Воробьёв - это игрок, который все время должен выходить на поле, - цитирует Наумова "Спорт день за днём".

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провёл 15 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

После первой части сезона "Локомотив" идёт третьим с 37 очками, "Зенит" занимает второе место (39), а лидером таблицы остаётся "Краснодар" с 40 баллами. Напомним, РПЛ возобновится в конце следующего месяца.

