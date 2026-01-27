"Мягкий, добрый и душевный". Мор отреагировал на известие о смерти Бориса Игнатьева

- Борис Петрович был профессионалом, который очень любил футбол. Он уделял много внимания тактике, был одним из первопроходцев, когда футбол ушёл в сторону тактики. Как человек очень мягкий, добрый и душевный. Как мне кажется, ему больше подходила роль помощника тренера, нежели главного, - передаёт слова Мора "Чемпионат".
Ранее стало известно об уходе из жизни в возрасте 85 лет экс-главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Под его руководством в отборочном цикле к Чемпионату мира - 1998 наша национальная команда пробилась в стыковые матчи, где уступила сборной Италии.
По информации СМИ, причиной смерти Игнатьева могло стать онкологическое заболевание, с которым он боролся на протяжении 2025 года.
