Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
0 - 1 0 1
Акрон2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен

Футболист "Зенита" заявил о желании сыграть за сборную Аргентины

Защитник "Зенита" Роман Вега рассказал о своей цели сыграть за национальную команду Аргентины.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист отметил, что старается максимально использовать предоставленные ему минуты и понимает, что для попадания в стартовый состав необходимо продолжать работу. Игрок обозначил личную задачу на будущее.

- В те игровые минуты, которые мне дают, всегда стараюсь показать все свои лучшие качества. Прекрасно понимаю, что нужно много работать.

Одна из задач, которую я поставил перед собой, - представлять родную страну, ведь я её очень люблю. Надеюсь, что в будущем буду регулярно играть за сборную Аргентины, - передаёт слова Веги "Матч ТВ".

Футболист перешёл в петербургский клуб летом 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч во всех турнирах. Контракт защитника с "Зенитом" действует до июня 2030 года.

Петербургская команда после 27 туров набрала 59 очков и занимает второе место. В следующем матче "Зенит" сыграет на выезде против ЦСКА 2 мая.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится