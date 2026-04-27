До этой игры команда Андрея Талалаева не уступала на своём поле: в 12 матчах было семь побед и пять ничьих. Всего же это поражение стало для калининградцев третьим в чемпионате - ранее они проиграли в гостях ЦСКА и "Зениту" с одинаковым счётом 0:1.
"Балтика" имеет в копилке 46 очков и остаётся на пятой позиции в таблице.
"Балтика" впервые проиграла дома в сезоне РПЛ
Калининградская "Балтика" потерпела первое домашнее поражение в текущем розыгрыше РПЛ, проиграв "Акрону" со счётом 0:1 в матче 27-го тура.
