Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
0 - 1 0 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен

"Балтика" впервые проиграла дома в сезоне РПЛ

Калининградская "Балтика" потерпела первое домашнее поражение в текущем розыгрыше РПЛ, проиграв "Акрону" со счётом 0:1 в матче 27-го тура.
Фото: ФК "Балтика"
До этой игры команда Андрея Талалаева не уступала на своём поле: в 12 матчах было семь побед и пять ничьих. Всего же это поражение стало для калининградцев третьим в чемпионате - ранее они проиграли в гостях ЦСКА и "Зениту" с одинаковым счётом 0:1.

"Балтика" имеет в копилке 46 очков и остаётся на пятой позиции в таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится