Нидерландский агент рассказал, почему Сперцян не перешел в "Аякс"

Агент Нейтан ван Куперен поделился информацией о несостоявшемся трансфере капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в "Аякс".

"Помешали нефутбольные причины: "Аякс" — единственный клуб, который есть на фондовой бирже, много людей принимают решения, и в итоге испугались имиджевых рисков при покупке игрока из России.