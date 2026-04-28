Нидерландский агент рассказал, почему Сперцян не перешел в "Аякс"

"Помешали нефутбольные причины: "Аякс" — единственный клуб, который есть на фондовой бирже, много людей принимают решения, и в итоге испугались имиджевых рисков при покупке игрока из России.
Сейчас ситуация меняется. Не все клубы в Нидерландах такие", - сказал агент.
25-летний Эдуард Сперцян является воспитанником краснодарской Академии. Действующий контракт футболиста сборной Армении с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. В этом сезоне атакующий полузащитник провез за "Краснодар" 37 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 16 результативных передач.
