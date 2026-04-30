Экс-игрок "Спартака" ответил, какой игрок нужен клубу для борьбы за чемпионство

Фото: ФК "Спартак"

"Если " Спартак " хочет претендовать на чемпионство, надо найти голкипера с опытом борьбы за титул. Чтобы и в раме выручал, и защитниками руководил, правильно их расставлял", - сказал Бояринцев "Спорт-Экспрессу"

Денис Бояринцев заявил, что клубу нужен голкипер с опытом борьбы за титул.На данный момент основным голкипером "Спартака" является Александр Максименко. В текущем сезоне футболист провел за красно-белых 30 матчей, пропустил 41 и отыграл 7 встреч на ноль.На данный момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 27 матчах.