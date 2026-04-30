Экс-игрок "Спартака" ответил, какой игрок нужен клубу для борьбы за чемпионство

Бывший игрок "Спартака" Денис Бояринцев рассказал, какой футболист нужен клубу для борьбы за чемпионство РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Денис Бояринцев заявил, что клубу нужен голкипер с опытом борьбы за титул.

"Если "Спартак" хочет претендовать на чемпионство, надо найти голкипера с опытом борьбы за титул. Чтобы и в раме выручал, и защитниками руководил, правильно их расставлял", - сказал Бояринцев "Спорт-Экспрессу".

На данный момент основным голкипером "Спартака" является Александр Максименко. В текущем сезоне футболист провел за красно-белых 30 матчей, пропустил 41 и отыграл 7 встреч на ноль.

На данный момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 27 матчах.

