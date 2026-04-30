Андрей Аршавин заявил, что национальная команда России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет.
"Хотел бы я увидеть, как сборная России выиграет чемпионат мира? К сожалению, я не предвижу, что мне предстоит это увидеть, потому что в ближайшие лет 50 она точно не выиграет", - передает слова Аршавина "Матч ТВ".
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.
Аршавин ответил, выиграет ли сборная России чемпионат мира в ближайшие 50 лет
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах национальной команды выиграть чемпионат мира.
