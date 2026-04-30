Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ноттингем Форест
22:00
Астон ВиллаНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
22:00
СтрасбургНе начат
Шахтер
22:00
Кристал ПэласНе начат

Аршавин ответил, выиграет ли сборная России чемпионат мира в ближайшие 50 лет

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах национальной команды выиграть чемпионат мира.
Фото: РФС
Андрей Аршавин заявил, что национальная команда России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет.

"Хотел бы я увидеть, как сборная России выиграет чемпионат мира? К сожалению, я не предвижу, что мне предстоит это увидеть, потому что в ближайшие лет 50 она точно не выиграет", - передает слова Аршавина "Матч ТВ".

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится