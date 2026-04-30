Ноттингем Форест
22:00
Астон ВиллаНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Райо Вальекано
22:00
СтрасбургНе начат
Шахтер
22:00
Кристал ПэласНе начат

Дзюба обратился к болельщикам после победы над "Балтикой"

Футболист "Акрона" Артем Дзюба обратился к болельщикам после матча с "Балтикой".
Фото: ФК "Акрон"
Футболист поблагодарил болельщиков за поздравления.

"Всем привет. Ну что? Наконец-таки весна. В Тольятти солнце, уже тепло, хорошо. Стоило нам победить один раз и сразу солнышко появилось. У нас сегодня вечерняя тренировочка. Покушаем и на тренировку.

Всё, всех обнял-обнял-обнял. Спасибо всем за поздравления и всего-всего самого. Пока-пока, улыбаемся на позитивчике", - сказал Дзюба в видео в своем Telegram-канале.

В понедельник, 27 апреля, состоялся матч в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и тольяттинским "Акроном". Встреча проходила на "Ростех Арене". Подопечные Заура Тедеева одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Беншимол.

Артем Дзюба выступает в составе тольяттинского клуба с сентября 2024 года. В текущем сезоне за "Акрон" форвард провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

