Дзюба обратился к болельщикам после победы над "Балтикой"

Всё, всех обнял-обнял-обнял. Спасибо всем за поздравления и всего-всего самого. Пока-пока, улыбаемся на позитивчике", - сказал Дзюба в видео в своем Telegram-канале

Футболист поблагодарил болельщиков за поздравления."Всем привет. Ну что? Наконец-таки весна. В Тольятти солнце, уже тепло, хорошо. Стоило нам победить один раз и сразу солнышко появилось. У нас сегодня вечерняя тренировочка. Покушаем и на тренировку.В понедельник, 27 апреля, состоялся матч в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и тольяттинским "Акроном". Встреча проходила на "Ростех Арене". Подопечные Заура Тедеева одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Беншимол.Артем Дзюба выступает в составе тольяттинского клуба с сентября 2024 года. В текущем сезоне за "Акрон" форвард провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.