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Осинькин: "Сочи" создан для того, чтобы быть хорошим клубом

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин ответил, почему он согласился на работу в клубе, несмотря на все проблемы "барсов".
Фото: ФК "Сочи"
По словам Осинькина, у него было желание решать проблемы клуба.

- Было желание их решать. Во мне жила вера.
Если каждый работает как надо, "Сочи" создан для того, чтобы быть хорошим клубом. Для этого есть все: неплохая база, климат, прекрасный стадион и вообще вся инфраструктура, - приводит слова Осинькина Sport24.

Ранее президент "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что Игорь Осинькин останется на посту главного тренера "Сочи". Напомним, что специалист работает в клубе с осени 2025 года. По итогам сезона-2025/26 южане заняли последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 30 встречах, и напрямую вылетели в Первую Лигу.

Напомним, что ранее Осинькин был главным тренером самарских "Крыльев Советов", "Чертаново", "Кубани". Под его руководством самарцы становились чемпионами ФНЛ и доходили до финала Кубка России.

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