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"Краснодар" отказался продавать Кривцова в ЦСКА - источник

ЦСКА проявлял интерес к полузащитнику "Краснодара" Никите Кривцову, однако получить одного из лидеров южной команды московскому клубу не удалось.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации "Чемпионата", армейцы обращались в "Краснодар" по поводу возможного трансфера хавбека. В ответ в краснодарском клубе заявили, что не рассматривают предложения по его продаже.

В минувшем сезоне Кривцов был одним из ключевых игроков команды, проведя 40 матчей во всех турнирах. На счету полузащитника девять забитых мячей и пять результативных передач.

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