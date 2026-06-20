По информации "Чемпионата", армейцы обращались в "Краснодар" по поводу возможного трансфера хавбека. В ответ в краснодарском клубе заявили, что не рассматривают предложения по его продаже.
В минувшем сезоне Кривцов был одним из ключевых игроков команды, проведя 40 матчей во всех турнирах. На счету полузащитника девять забитых мячей и пять результативных передач.
"Краснодар" отказался продавать Кривцова в ЦСКА - источник
ЦСКА проявлял интерес к полузащитнику "Краснодара" Никите Кривцову, однако получить одного из лидеров южной команды московскому клубу не удалось.
Фото: ФК "Краснодар"