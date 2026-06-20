По информации журналиста Анара Ибрагимова, казанский клуб рассматривает вариант с арендой защитника "Спартака".
Сообщается, что 28-летний футболист входит в число возможных новичков команды. Также "Рубин" изучает кандидатуру бывшего игрока "Динамо" Дениса Макарова, который ранее выступал за турецкий "Кайсериспор".
Самошников присоединился к красно-белым летом прошлого года, однако закрепиться в составе не сумел. Защитник принял участие в пяти матчах, записав на свой счёт один забитый мяч и одну результативную передачу.
"Рубин" заинтересован в аренде игрока "Спартака" - источник
Илья Самошников может вернуться в "Рубин".
Фото: ФК "Спартак"