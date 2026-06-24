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Представитель Дзюбы: в серьезном клубе Артем готов получать меньше игрового времени

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда Артема Дзюбы, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Гольдмана, в серьезном клубе Дзюба готов помогать со скамейке, быть лидером в раздевалке.

- Последний сезон Артем завершил на первом месте в РПЛ по целому ряду показателей среди всех футболистов. Это говорит о том, что при правильном использовании он все еще может приносить огромную пользу любой команде РПЛ.

Понятно, что если это будет серьезный клуб, то он готов получать меньше игрового времени, где-то помогать со скамейки, быть лидером в раздевалке и примером для молодых, - цитирует Гольдмана "Матч ТВ".

С сентября 2024 года Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон", в прошлом сезоне он вышел на поле в 28 матчах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба, а также в истории чемпионата России и национальной команды страны.

Ранее нападающий выступал за московский "Локомотив", петербургский "Зенит", "Ростов", "Томь", столичный "Спартак" и турецкий "Адана Демирспор". Рыночная стоимость 37-летнего россиянина оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 1 миллион евро.

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