Представитель Дзюбы: в серьезном клубе Артем готов получать меньше игрового времени

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда Артема Дзюбы, высказался о будущем своего клиента.

Фото: ФК "Акрон"

- Последний сезон Артем завершил на первом месте в РПЛ по целому ряду показателей среди всех футболистов. Это говорит о том, что при правильном использовании он все еще может приносить огромную пользу любой команде РПЛ.