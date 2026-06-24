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Экс-игрок "Спартака" назвал футболиста, который подходит красно-белым: будет удачной сделкой

Экс-игрок "Спартака" Юрий Ковтун назвал футболиста, который подходит красно-белым.
Фото: ФК "Рубин"
По словам Ковтуна, Даку подходит "Спартаку" и ему не понадобится время на адаптацию.

- Даку — нападающий, который нужен "Спартаку". Ему не понадобится время для адаптации к РПЛ. В "Рубине" он себя отлично проявил.

По стилю и по характеристикам он подходит красно-белым. Его приобретение будет удачной сделкой, - приводит слова Ковтуна Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" рассматривает возможность приобретения форварда казанского "Рубина" Мирлинда Даку в летнее трансферное окно. Также сообщалось об интересе красно-белых к нападающему "Локомотива" Дмитрию Воробьеву.

В минувшем сезоне Даку провел за казанцев во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 9 миллионов евро.

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