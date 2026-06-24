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Глушенков ответил, начались ли переговоры с "Зенитом" по новому контракту

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков высказался о возможном продлении контракта с петербуржцами.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Глушенкова, на данный момент стороны лишь начинают обсуждать возможное продление.

- Никакого предложения с личными условиями пока нет. Агент просто сказал, что мы начинаем разговаривать по продлению. Сейчас [находимся] на этой стадии, - цитирует Глушенкова "СЭ".

Максим Глушенков выступает за петербургский "Зенит" с июля 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 60 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 17 результативных передач. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года, рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.

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