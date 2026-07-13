Алаев высказался о возможном допуске российских клубов к международным соревнованиям

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал перспективы допуска российских команд к международным соревнованиям после решения МОК.

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Определенный оптимизм испытываю, но очень аккуратный, поскольку понимаю, что все равно предстоит непростой путь", — заявил Алаев.