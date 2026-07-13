Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Урал
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
19:30
ТекстильщикНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
17:00
Динамо МхНе начат

Алаев высказался о возможном допуске российских клубов к международным соревнованиям

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал перспективы допуска российских команд к международным соревнованиям после решения МОК.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
По словам главы лиги, последние события дают повод для осторожного оптимизма, хотя путь к возвращению остается непростым.

"Определенный оптимизм испытываю, но очень аккуратный, поскольку понимаю, что все равно предстоит непростой путь", — заявил Алаев.

Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. После этого британские СМИ сообщили, что ФИФА планирует обсудить вопрос возвращения российских команд.

Российские клубы и сборные остаются отстраненными от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится